"إسرائيل" تبلغ واشنطن بأنها المسؤولة عن اغتيال الضابط الإيراني "خدائي"

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أن"إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة أنها المسؤولة عن اغتيال الضابط الإيراني صياد خدائي، بهجوم بالرصاص استهدفه قرب منزله شرق العاصمة طهران، يوم الأحد الماضي.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية أبلغت المسؤولين في البيت الأبيض، أن الضابط الإيراني خدائي، كان يقود وحدة سرية في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للتقرير، فإن الوحدة مكلفة باختطاف إسرائيليين، وقالت الصحيفة إن عملية الاغتيال جاءت لـ"تحذير طهران"، لوقف عمليات الوحدة السرية في "فيلق القدس".

ويوم الأحد 23.5.2022 أعلن الحرس الثوري الإيراني،عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.

وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأضاف البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، العقيد "حسن صياد خدائي" استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدي إسلام" شرقي طهران".

وتابع أن "العقيد صياد خدائي تعرض لجريمة إرهابية"، مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم متوقعة وجارية".

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.