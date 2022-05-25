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"اسرائيل" تقرر نشر القبة الحديدية خوفاً من صواريخ غزة

الأربعاء 25 مايو 2022 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اسرائيل" تقرر نشر القبة الحديدية خوفاً من صواريخ غزة



غزة/سما/

 قالت قناة كان العبرية ان الجيش الاسرائيلي سيعزز نشر القبة الحديدية في اسرائيل تزامناً مع "مسيرة الأعلام" يوم الأحد المقبل.

واضافت ان نشر القبة الحديدية يأتي خوفا من اطلاق صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقرر مفوض عام الشرطة رفع مستوى التأهب في القدس وفي المدن المختلطة التي يعيش فيها اليهود والعرب معًا إلى أعلى مستوى .

كما أمر المفوض بإلغاء الإجازات والتواجد الكامل لجميع ضباط الشرطة في نقاط الاحتكاك.

ووفقا للمواقع العبرية فقد تقرر نشر أكثر من 3000 شرطي في القدس ، وسيتم نشر مئات من عناصر الشرطة في المدن المختلطة.

وتخشى الشرطة الإسرائيلية من أن تؤدي مسيرة الإعلام في القدس إلى وقوع مواجهات تتطور إلى مواجهات واسعة في المدن العربية داخل إسرائيل مثل اللد وعكا وصولا إلى جبهة غزة.

#اسرائيل #صواريخ #القبة الحديدية

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