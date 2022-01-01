قيادي بحماس: تجاوز الاحتلال في الأقصى يعني حربًا إقليمية والمقاومة اذا وعدت أوفت

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، مساء اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال إذا تجاوز الخطوط الحمراء ستكون حرباً اقليمية، فالمعركة لأجل القدس التي هي للأمة العربية والإسلامية".

ودعا رضوان في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، جماهير شعبنا إلى "شد الرحال للمسجد الأقصى وأداء صلاة فجر يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر تحت عنوان "لن ترفع الأعلام الصهيونية".

وقال "نتابع سلوك الاحتلال في الميدان، وأي تجاوز للخطوط الحمراء فالمقاومة ستتخذ ما يلزم للدفاع عن مقدساتنا".



وأضاف رضوان "ندعو أمتنا أن يكون يوم الأحد القادم للنفير العام والدفاع عن القدس والأقصى، والوقوف في وجه مخططات التهويد والتقسيم التي يمارسها الاحتلال".

وأشار إلى ان "هناك رسالة نقلت للوسطاء أن دخول مسيرات الأعلام للأقصى سيمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء، ومعه لن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي وكل إمكانياتها مسخرة للدفاع عن القدس".

وشدد رضوان على انه "رغم تهديدات الاحتلال إلا أنه يعي ما حدث في سيف القدس وأن المقاومة إذا وعدت أوفت".

وأكد أن "غرفة العمليات المشتركة وكل قوى المقاومة في حالة انعقاد دائم تتابع تطورات الأحداث".

ولفت رضوان إلى ان "الاحتلال يحاول أن يستعيد هيبته المكسورة والمهزومة، لكنه سيفشل أمام ثبات شعبنا ومقاومته".