الاحتلال يستجدي المقاومة عبر الوسطاء..

غزة/سما/

أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية ،مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الاسرائيلي أرسل رسالة عبر الوسطاء، أنّه لا يقوم باستفزازات بشأن "مسيرة الأعلام" المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في القدس المحتلة.

وقالت المصادر للميادين " المقاومة أجرت مباحثات عدة خلال الأيام الأخيرة مع الوسطاء بخصوص الاستفزازات التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس.

وأضافت " الاحتلال أرسل رسالة أنّ المسيرة ستجري بذات الطريقة التي كانت تجرى عليها في السنوات الماضية.

وأوضحت "الاحتلال نقل للمقاومة أنّ شرطته لن تسمح بأن تكون الأعداد في مسيرة الأعلام أكبر من السنوات الماضية ، وأنّه لن يكون أي تغيير على الوضع القائم داخل المسجد الأقصى

وتابعت " الاحتلال نقل للمقاومة أيضا انّ المسيرة ستمر خارج المسجد عبر باب العامود.

وذكرت المصادر " أن الاحتلال طلب عبر الوسطاء ألا تطلق الصواريخ من قطاع غزة لأن ذلك سيجلب رداً كبيراً على القطاع.

من جانبه أبلغت المقاومة الوسطاء أنّها لن تسكت على استفزازات الاحتلال ومحاولاته فرض وقائع جديدة في القدس، وأنّ على الاحتلال العودة للوضع القائم قبل عام 2000 في المسجد الأقصى. وفقا للمصادر .

وأضافت المصادر "المقاومة أبلغت الوسطاء أنّها لن تسمح بعربدة المستوطنين في مدينة القدس وشوارعها،وأنّ الرد على الاستفزازات سيكون من كل الساحات بما فيها غزة.

و أكدت المصادر أن المقاومة أبلغت الوسطاء بأن كل الخيارات مطروحة لمواجهة استفزازات الاحتلال بما فيها الخيار العسكري.