المانيا تحتفي بإختيارها كضيف شرف 2022في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

ابو ظبي/سما/

اقام سعادة بيتر فيشر سفير ألمانيا لدى الدولة حفلاً كبيرا في بيتش روتانا ابوظبي الليلة الماضية احتفاءاً باختيار ألمانيا ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام.

حضر الحفل سعادة السفير على الأحمد وعدد من كبار الكتاب والناشرين وضيوف معرض ابوظبي الدولي للكتاب وحشد من أبناء الجالية الألمانية بالدولة .

واعرب السفير الألماني عن سروره لاختيار بلاده ضيف شرف في معرض ابوظبي الدولي للكتاب في دورته ال 31 مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين الامارات وألمانيا والجهود المبذولة لتطويرها في شتى المجالات .

وقال مخاطبا الحضور : في هذا العام ، تحتفل ألمانيا والإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية. لقد أصبحنا شركاء مهمين وموثوقين لبعضنا البعض ".وأضاف قائلا" ستجلب السنوات الخمسون القادمة فرصًا جديدة - في المجالات الثقافية ، وكذلك الاقتصادية والسياسية. "

واكد إن اختيار ألمانيا كضيف شرف لهذا العام في معرض أبوظبي الدولي للكتاب يؤكد عمق علاقاتنا في المجال الثقافي ".

من جانبه القى السيد يورجن بوس ، الرئيس والمدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت للكتاب كلمه في الحفل اكد فيها ان عمق العلاقات الإماراتية الألمانية يدفعنا لاكتشاف افاق جديدة للتعاون الثقافي والمعرفي والعلمي ،

واشار ان الجناح الألماني في المعرض يعبر عن حرص بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بقوله: "يسعدنا أن نقدم برنامج القصص الألمانية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب (

ووصف معرض ابوظبي الدولي للكتاب بانه منصة سنوية مناسبة لأعمال الادباء والكتاب والناشرين من الامارات والعالم ولإقامة اتصالات جديدة في العالم العربي. ومضى يقول " يسعدنا أنه في هذا الاسبوع ، وبالتعاون مع شركائنا ، سنقدم برنامجًا متنوعًا في المعرض وسنلتقي مرة أخرى بزملائنا الناشرين من جميع أنحاء العالم ".

خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو 2022 ، سيعرض الجناح الألماني عناوين من 34 ناشرًا ألمانيًا سيشاركون أيضًا في برنامج المعرض. يركز حضور ألمانيا هذا العام على برنامج تفاعلي للأطفال والشباب. سيتم عرض مأساة جوته فاوست في الجزأين الأول والثاني في المنصة مع نظارات الواقع الافتراضي وأدوات أخرى متاحة للسماح للزوار بتجربة هذا الأدب الألماني الكلاسيكي بشكل نشط وافتراضي.

ويضم الجناح الألماني المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام، 34 ناشرًا ومؤسسة، في مقدمتهم معهد جوته.

ويشارك عدد من الكتاب من ألمانيا، في المعرض، مثل أولجا جرياسنوفا الفائزة بجائزة آنا سيجيرز، والتي حققت أحدث رواياتها "الابن الضائع" رواجا كبيرا واستثنائيا في ألمانيا في ٢٠٢٠.

وينظم الجناح الألماني في معرض أبوظبي، حوالي 40 فعالية مثل الأمسيات الشعرية، فضلا عن ندوات عن سوق الكتاب ومستقبل الصناعة.

تم تنظيم الجناح الألماني من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي - وهي نفس المنظمة المسؤولة عن التنسيق والعمل المناخي. ووزارة الخارجية الألمانية الفيدرالية ، ومعهد جوته في منطقة الخليج ، والسفارة الألمانية

في أبو ظبي .