  1. الرئيسية
  2. الرياضة

محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول ويعلن موقفه النهائي

الأربعاء 25 مايو 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول ويعلن موقفه النهائي



وكالات/سما/

أكد محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي استمراره في صفوف "الريدز" خلال الموسم المقبل 2022-2023.


ويمتلك محمد صلاح عقدا مع وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز يمتد حتى 30 يونيو 2023، وسيكون من حقه التوقيع مجانا لأي ناد في يناير القادم.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته 28 مايو الجاري، نفى صلاح التقارير التي تشير إلى رحيله هذا الصيف.

وأضاف صلاح: "لا أود الحديث عن العقد في الوقت الحالي، لكنني أؤكد استمراري مع الفريق في الموسم المقبل".

وتابع صلاح: "تركيزي في الوقت الحالي منصب على مواجهة ريال مدريد، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، هذا الأسبوع مهم لنا للغاية، ولا أفكر حاليا في تجديد العقد".

وينتظر محمد صلاح انتهاء الموسم الجاري بمواجهة ريال مدريد لاستئناف مفاوضات تجديد العقد مع ليفربول، للحصول على سنوات أخرى إضافية في ملعب أنفيلد.

ودخل النجم المصري تاريخ ناديه والدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه بالحذاء الذهبي 3 مرات بقميص ليفربول، واحتلاله المركز الـ20 في قائمة الهدافين التاريخيين لبريميرليغ برصيد 120 هدفا.


ومن جانبه، قال توم فيرنر مالك ورئيس نادي ليفربول في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية إن إدارة ناديه كشفت عن رغبتها الواضحة في استمرار محمد صلاح، وكذلك زميله السنغالي ساديو ماني.

وتابع فيرنر: "أرغب في الحفاظ على سرية مفاوضات تجديد العقد، لكننا أوضحنا رغبتنا في استمرار صلاح وكذلك ماني".

وتتناقل الصحف الإنجليزية تقاريرا خلال الفترة الماضية تؤكد رغبة صلاح في الحصول على ما يقرب من 400 ألف إسترليني أسبوعيا لتجديد عقده، وهو ما يوزاي ضعف راتبه الحالي تقريبا.

وعن هيكل الأجور في ليفربول، وإمكانية فتح الميزانية قال فيرنر: "كرة القدم تمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، ننافس أندية ناجحة جدا، لكنني فخور بما وصلنا إليه، ولا يمكننا الحديث الآن سوى عن نهائي دوري أبطال أوروبا".

#محمد صلاح #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تبعث رسالة لحماس..هذا ما جاء فيها

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

"مبعوث كيم" مطلوب لدى واشنطن.. ويرد بـ"ساندوتش فلافل..أنا في القدس"

واللا العبري: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

تقرير الأمن القومي الإسرائيلي: هذا ما تتضمنه الرسائل الأساسية من قيادة حماس "المعركة على الوعي"

استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي..صورة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: هذا ما نقله الوسطاء للفصائل الفلسطينية بشأن "مسيرة الأعلام"

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

حماس والجهاد: سماح الاحتلال لمسيرة "الأعلام"من شأنه تفجير الأوضاع

20220525030930

تقرير الأمن القومي الإسرائيلي: هذا ما تتضمنه الرسائل الأساسية من قيادة حماس "المعركة على الوعي"

فيديو: "إسرائيل" ترفض تقريرا لـ"سي إن إن" بشأن مقتل أبو عاقلة عمدا برصاص جنودها

الاتصالات الفلسطينية