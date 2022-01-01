  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: وصية الشهيد رفيق يامن تثير تفاعلاً

الأربعاء 25 مايو 2022 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: وصية الشهيد رفيق يامن تثير تفاعلاً



رام الله/سما/

أثارت وصية الشهيد الفلسطيني الفتى غيث رفيق يامن، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة فجر الأربعاء، استشهاد الفتى غيث رفيق يامن (16 عاما)، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، في منطقة قبر يوسف بنابلس.

 

ومما جاء في وصية الشهيد: "لا تحطوني بثلاجة لأنو ما بحب البرد وادفنوني بمكان في أطفال عشان ما أضل لحالي، وحساباتي خليهم مفتوحين وكل فترة نزلوا ما بدي حد ينساني".

وتابع الشهيد في وصيته: "تعالوا كل يوم زوروني واحكوا معي بسمعكم، وما تبكوا لأنو ما بحب أزعل حدا مني أو حد يبكي بسببي".

وشيّع الفلسطينيون، الأربعاء، بمدينة نابلس الشهيد غيث، في حين طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بتوفير "حماية دولية لأطفال فلسطين".

وانطلق المشيعون بجثمان الفتى غيث من مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، إلى وسط المدينة، ومن ثم إلى المقبرة الغربية فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#الشهيد رفيق يامين

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تبعث رسالة لحماس..هذا ما جاء فيها

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

"مبعوث كيم" مطلوب لدى واشنطن.. ويرد بـ"ساندوتش فلافل..أنا في القدس"

واللا العبري: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

تقرير الأمن القومي الإسرائيلي: هذا ما تتضمنه الرسائل الأساسية من قيادة حماس "المعركة على الوعي"

استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي..صورة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: هذا ما نقله الوسطاء للفصائل الفلسطينية بشأن "مسيرة الأعلام"

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

حماس والجهاد: سماح الاحتلال لمسيرة "الأعلام"من شأنه تفجير الأوضاع

20220525030930

تقرير الأمن القومي الإسرائيلي: هذا ما تتضمنه الرسائل الأساسية من قيادة حماس "المعركة على الوعي"

فيديو: "إسرائيل" ترفض تقريرا لـ"سي إن إن" بشأن مقتل أبو عاقلة عمدا برصاص جنودها

الاتصالات الفلسطينية