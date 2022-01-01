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الاحتلال يُعزز حماية رياض الأطفال في الغلاف خوفا من صواريخ غزة

الأربعاء 25 مايو 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُعزز حماية رياض الأطفال في الغلاف خوفا من صواريخ غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، أنها باشرت بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، العمل على تعزيز حماية رياض الأطفال في مستوطنات غلاف غزة .
 
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة  جزء من خطة واسعة لتعزيز الحماية في 33 روضة أطفال في 17 محلية في قطاع غزة، من بين أمور أخرى ، إصلاحات الخرسانة نتيجة الشظايا بعد عملية "حارس الأسوار".
 
 وبحسب القناة السابعة العبرية، "في الأشهر الأخيرة ، قامت قيادة الجبهة الداخلية وقسم الهندسة والبناء بأعمال رسم خرائط لرياض الأطفال في سديروت وفي غلاف غزة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الحماية الحالية".
 
وصرح المدير العام لوزارة الجيش الاسرائيلي اللواء (احتياط) أمير إيشيل وقائد الجبهة الداخلية اللواء أوري غوردين: "عند الانتهاء من الأعمال في روضة الأطفال في غفارام ، سيبدأ العمل في رياض الأطفال في محليات إيريز ونير عام، من المتوقع أن يستمر المشروع بأكمله حوالي عام ".

#الاحتلال الاسرائيلي

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