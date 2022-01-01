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القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

الأربعاء 25 مايو 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة



رام الله/سما/

 قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، واللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي إن قتل إسرائيل للطفل غيث يامين برصاصة في رأسه بدم بارد لا يقل إجراما وبشاعة عن قتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة منذ أسبوعين في جنين.

وقال، في بيان، اليوم الأربعاء، إن القتل الإسرائيلي اليومي الذي ينفذ بأوامر سياسية عليا لن يجلب الأمن لإسرائيل، ولن يرهب شعبنا الفلسطيني المناضل البطل ضد نظام "الابارتهايد" والفصل العنصري الإسرائيلي، وستحاكم إسرائيل أمام المحاكم الدولية عاجلا أم آجلا، كما ستحاكم أمام الرأي العام الدولي باعتبارها مجرمة حرب.

#اسامة القواسمي #شيرين أبو عاقلة #غيث يامين

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