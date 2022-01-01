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تأجيل محاكمة الطفل الجريح خالد سمحان من رأس كركر حتى يوم غد

الأربعاء 25 مايو 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل محاكمة الطفل الجريح خالد سمحان من رأس كركر حتى يوم غد



رام الله/سما/

أرجأت محكمة "عوفر" العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة الطفل الجريح خالد لطفي سمحان (14 عاما) من قرية رأس كركر غرب رام الله، حتى يوم غد الخميس.

وقال لطفي سمحان والد الطفل، إن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة نجله بناء على طلب من الشرطة الإسرائيلية بدعوى استكمال اجراءات التحقيق بحقه.

وأشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارا ظهر اليوم يقضي بالإفراج عن خالد، بشرط الحبس المنزلي لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية بـ4 آلاف شيقل، إلا أن شرطة الاحتلال استأنفت على القرار.

ولفت سمحان، إلى أن نجله اعتقل أول أمس الاثنين، بعد إطلاق النار عليه قرب مدخل القرية، وأصابته بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ومن ثم اعتقاله.

وتابع: "نقل خالد عند اعتقاله إلى مستشفى "تل هاشومير" داخل أراضي 48، وخلال ساعات مساء ذلك اليوم اقتادته شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق رغم إصابته".

ولفت سمحان إلى، أن نجله اقتيد إلى المحكمة مكبلا، فيما بدت عليه علامات التعب والإرهاق، نتيجة الإصابة والاعتداء الذي تعرض له من قبل محققي شرطة الاحتلال، إضافة إلى اعتداء جنود الاحتلال عليه بأعقاب البنادق عند اعتقاله.

وأوضح، أن خالد بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة من أجل استكمال علاجه.

#خالد سمحان #رأس كركر

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