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دحلان: وصية الطفل الشهيد يامن هي بمثابة وثيقة إدانة للاحتلال

الأربعاء 25 مايو 2022 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: وصية الطفل الشهيد يامن هي بمثابة وثيقة إدانة للاحتلال



أبو ظبي/سما/

عقب رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة "فتح" محمد دحلان، على كتابة الشهيد غيث رفيق يامن "16 عامًا"، وصيته قبل استشهاده.

وقال دحلان عبر صفحته على "تويتر": "وصية الطفل الشهيد يامن هي بمثابة وثيقة إدانة للاحتلال والمجتمع الدوليّ الصامت على جرائهم بحق أطفال وشباب فلسطين"، داعيًا بالرحمة لروحه الطاهرة..

وتابع: "هكذا أصبحت امنيات أطفال فلسطين، يكتبون وصيتهم قبل استشهادهم لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم إنّهم هدف دائم للاحتلال".


 

 
وأضاف: "كل فلسطيني هو هدف مشروع لرصاص القناص الإسرائيلي، فكر كاخ وكاهانا هو الذي يشرعن قتل الأطفال ويرسم سياسة حكومة اليمين المتطرف تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته".

#محمد دحلان

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