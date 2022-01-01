دحلان: وصية الطفل الشهيد يامن هي بمثابة وثيقة إدانة للاحتلال

أبو ظبي/سما/

عقب رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة "فتح" محمد دحلان، على كتابة الشهيد غيث رفيق يامن "16 عامًا"، وصيته قبل استشهاده.

وقال دحلان عبر صفحته على "تويتر": "وصية الطفل الشهيد يامن هي بمثابة وثيقة إدانة للاحتلال والمجتمع الدوليّ الصامت على جرائهم بحق أطفال وشباب فلسطين"، داعيًا بالرحمة لروحه الطاهرة..

وتابع: "هكذا أصبحت امنيات أطفال فلسطين، يكتبون وصيتهم قبل استشهادهم لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم إنّهم هدف دائم للاحتلال".







وأضاف: "كل فلسطيني هو هدف مشروع لرصاص القناص الإسرائيلي، فكر كاخ وكاهانا هو الذي يشرعن قتل الأطفال ويرسم سياسة حكومة اليمين المتطرف تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته".