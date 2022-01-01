سفارتنا بالقاهرة: اتفاق على تدريس الطلبة الفلسطينيين السينما عن بعد مجاناً

القاهرة/سما/

اتفقت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع المدرسة العربية للسينما والتلفزيون التابعة لصندوق التنمية الثقافية- وزارة الثقافة المصرية، على تدريس الطلبة الفلسطينيين من الراغبين في دراسة السينما عن بعد، مجانا.

جاء ذلك في لقاء جمع المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي مع مدير المدرسة العربية للسينما والتلفزيون والأستاذ في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون منى الصبان، في مقر السفارة بالقاهرة.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، أن التسجيل للدراسة في المدرسة العربية للسينما والتلفزيون سيكون عبر التواصل المباشر مع إدارة المدرسة عبر الموقع الإلكتروني www.arabfilmtvschool.edu.eg.

وتهدف المدرسة إلى تعليم فنون السينما والتليفزيون عن بعد online للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم وهي تهدف إلى توفير الفرصة لمحبي هذه الفنون للحصول على تعليم وثقافـة متخصصة في مجالات السيناريو، والإخراج، والتصوير، والمونتاج، والصوت والإنتاج، والديكور، والرسوم المتحركة، وسيتم شرح هذه المناهج باستعمال الوسائط المتعددة Multimedia أي بالصور الثابتة Still images والصور المتحركة motion images والصوت Audio والنص المكتوب Text ورسومات الكمبيوتر Computer graphics حيث يتمكن الطالب من خلال هذا الموقع على تعلم كل شيء عن فن وصناعة الفيلم والتليفزيون، علمًا بأن لغة الدراسة هي اللغة العربية كما تقوم المدرسة بعقد امتحانات دورية كل شهرين في مناهج السيناريو والإخراج والمونتاج والتصوير والصوت ليقوم الطالب بعدها بتنفيذ مشروع التخرج وتحصيل الشهادة الاحترافية وبطاقة "كارنيه" نقابة السينمائيين.

ونقل الناجي تحيات وتقدير سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح مهنئا الصبان لحصولها على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، كما أعرب عن شكره للمدرسة العربية للسينما على دعم وإنصاف عدالة القضية الفلسطينية منذ عمل الصبّان مع مؤسسة السينما الفلسطينية في السبعينات وإنجازها العديد من الأعمال الفلسطينية، مؤكدا أهمية هذا التعاون الهادف إلى تعزيز حضور الرواية الفلسطينية البصرية المعتمدة على الدراسة والتجريب والاستفادة من خبرات كبار الأكاديميين والسينمائيين المصريين.