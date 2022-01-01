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غنيم: نسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع المياه وتعزيز الدعم الدولي

الأربعاء 25 مايو 2022 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم: نسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع المياه وتعزيز الدعم الدولي



رام الله/سما/

 بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع وزير الداخلية الهنغاري شاندور بنيتير، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال المائي، بما يتضمنه التعاون في المجالات الفنية، والتقنية.

ودعا غنيم إلى ضرورة تسليط الضوء على قضية المياه الفلسطينية في المنابر الدولية، وحث دول العالم على دعم الجهود المبذولة لتوفير مياه آمنة للمواطن الفلسطيني وبناء قطاع قادر على تقديم خدمة مستدامة.

من جانبه، أكد بنيتير أهمية دعم قطاع المياه الفلسطيني الذي يواجه العديد من التحديات التي تتطلب التعاون والعمل على تفعيل مذكرة التعاون المبرمة بين الطرفين، وتطبيق جميع البرامج والبنود الواردة لتحقيق الفائدة المرجوة والعمل على توفير الامكانات اللازمة في مختلف المجالات لدعم جهود سلطة المياه الرامية إلى خلق قطاع مائي مستدام قادر على مواجهة التحديات المختلفة.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى هنغاريا فادي الحسيني.

كما بحث غنيم مع السفراء العرب آليات دعم قطاع المياه والتحديات التي تواجه دول العالم عموما وفلسطين على وجه الخصوص، في ظل التغيرات المناخية والتحديات السياسية وما يرافقه من أثر على احتياج المياه للأجيال الحالية والمستقبلية.

#قطاع المياه #مازن غنيم

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