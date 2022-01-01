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اعتقال 100 شخص..

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

الأربعاء 25 مايو 2022 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ترفع حالة التأهب استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

رفعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي حالة التأهب في القدس ومدن الداخل المحتل ، استعداداً لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية ، المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت مساء اليوم الأربعاء " أمر المفتش العام للشرطة الاسرائيلية  برفع حالة التأهب في القدس ومدن الداخل "مثل عكا واللد والرملة" على خلفية مسيرة الأعلام يوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة "تخشى الشرطة من اندلاع توترات ومواجهات، لذلك تم رفع مستوى التأهب إلى مستوى أقل بدرجة واحدة من "أعلى مستوى للتأهب".

وأضافت  "أمر مفتش الشرطة  أيضا بإلغاء الإجازات والحضور الكامل لجميع عناصر الشرطة في القدس ومدن الداخل يوم الأحد.

وأشارت الى أنه سيتم نشر أكثر من 3000 شرطي في القدس وسيتم نشر مئات من عناصر الشرطة في المدن بالداخل خشية ان تؤدي مسيرة الأعلام لإشعال المنطقة خاصة عكا واللد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "أنه تم تنفيذ حوالي 100 عملية اعتقال لأشخاص من سكان شرق القدس والشمال كانوا يخططون للتوتر، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين مسيرة الأعلام.

من جانبه قال موقع والا العبري "تقرر تعزيز نشر القوات في القدس والمدن المعنية يوم غد الخميس استعدادا لمسيرة الأعلام المقررة يوم الأحد، كما تقرر تجهيز عناصر الشرطة بميكروفونات لتوجيه المشاركين حال انطلاق صواريخ من غزة خلال المسيرة.

#مسيرة الأعلام #القدس

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