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حماس والجهاد: سماح الاحتلال لمسيرة "الأعلام"من شأنه تفجير الأوضاع

الأربعاء 25 مايو 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد: سماح الاحتلال لمسيرة "الأعلام"من شأنه تفجير الأوضاع



غزة/سما/

أ️كد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، أن سماح قيادة الاحتلال للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك والمساس بقدسيته فيما تسمى بمسيرات الأعلام في التاسع والعشرين من الشهر الجاري تجاوز للخطوط الحمراء، سيجعلها تتحمل الأثمان الباهظة لسلوكياتها العنصرية المتطرفة.

وحذر الناطق باسم حماس حكومة الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء، والتي من شأنها إشعال الساحة وتفجير الأوضاع، داعيا الوسطاء وصناع القرار في المنطقة إلى الضغط على حكومة الاحتلال وكبح جماحها وسحب صواعق التفجير
 
 وقال :" على حكومة الاحتلال أن تفهم رسائل المقاومة الفلسطينية جيدا، بعيدا عن عقلية الإرهاب والتطرف التي جبلت عليها"،مبيناً أن  الشعب الفلسطيني في كل ساحات الوطن مستمر في مواجهة كل مخططات الاحتلال وبكل قوة.

من جانبه قال القيادي بحركة الجــهــاد الإسلامي خضر حبيب في تصريح صحفي : "الوسطاء نقلوا لنا رسائل بأن الاحتلال غير معني باستفزاز مشاعر المسلمين بمسيرة الأعلام، لكن هناك إصرار واضح من المستوطنين، وهذا يعني أن المنطقة ستتجه للتصعيد وسيتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج".

#حماس #الجهاد الاسلامي #مسيرة الأعلام

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