فيديو: الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بيت صفافا بالقدس

القدس المحتلة/سما/

هدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا مكونا من طابقين في بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال برفقة عناصر شرطية اقتحمت بلدة بيت صفافا، وحاصرت منزل عائلة المقدسي محمد جودة وشريكه يزيد طينة، وشرعت بهدمه.

ويتكون المنزل من طابقين، الأول يحتوي على موقف سيارات بمساحه 500 متر مربع، أما الثاني، فمكون من شقتين سكنيتين مساحة كل منهما 120 مترا مربعا.

ويعيش في الشقتين 13 فردا مقدسيا، 6 منهم من عائلة المقدسي جودة، و7 من عائلة طينة.

وقال جودة: "خضنا عدّة محاكم.. طالبونا أول مرة بدفع 30 ألف شيقل ومن ثم ألغوا هذا القرار، وطالبونا بدفع 50 ألف شيقل وتأجل القرار حتى شهر أيلول".

وقالت وداد جودة، زوجة صاحب المنزل، إن قوات الاحتلال هدمت المنزل رغم وجود الترخيص، واحتجزت زوجها داخل إحدى الآليات العسكرية بعد تكبيله، كما اعتدت على ابنها.