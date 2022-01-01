غانتس يلغي جولة مدرسية في الحرم القدسي خوفا من التصعيد

القدس المحتلة/سما/

ألغت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، برنامج تضمن جولة مدرسية والصعود للحرم القدسي غداً الخميس.



وقالت اللجنة: "لم نحصل على موافقات بالتجول في القدس من مصادر داخل الكنيست، بما في ذلك ضابط الكنيست وجهاز الأمن والشرطة الاسرائيلية ".



وتساءل أعضاء اللجنة عما إذا كان قرار عدم الموافقة على الزيارة ناتجًا عن ضغوط سياسية أو أمنية .



وبحسب القناة السابعة فإن "مسؤولي التحالف أخبروهم أن هذا كان مطلبًا من وزير الأمن بني غانتس بسبب الوضع الأمني ​​المتوتر والخوف من التصعيد".