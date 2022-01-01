إصابة شاب برصاص الاحتلال وستة بالاختناق خلال مواجهات في حوارة

نابلس/سما/

أصيب، بعد ظهر اليوم الأربعاء، شاب بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل إن شابا أصيب بشظايا رصاص الاحتلال في منطقة الكوع خلال مواجهات وسط حوارة، فيما أصيب ستة مواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة مستوطنين اقتحمت بلدة حوارة ورفعت الأعلام الإسرائيلية وإن المواطنين تصدوا لهم، مشيرا إلى أن البلدة تشهد مواجهات شبه يومية عقب استهداف المستوطنين علم فلسطين وإزالته في كل مرة يرفعه الشبان على الأعمدة.