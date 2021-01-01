في خطوة نادرة.. محكمة مصرية تصدر قرارا ضد السفارة الأمريكية

القاهرة/سما/

قررت محكمة استئناف القاهرة في مصر، تغريم السفارة الأمريكية بالقاهرة 50 ألف جنيه لصالح أسرة موظف بالسفارة، توفي بسبب أضرار العمل داخلها.



ورغم الحكم القضائي الصادر ضد السفارة، ووفاة العامل، فإن السفارة لم تنفذ الحكم، ورفضت دفع التعويض وقررت الاستئناف على الحكم القضائي الصادر ضدها.

وحملت الدعوى التي أقامتها أسرة موظف بالسفارة توفي أثناء العمل رقم 886 لسنة 2021، لطلب التعويض من السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وطلبت الدعوى تعويضا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، لصالح أسرة الموظف، وعن الفترة التي قضاها في عمله داخل السفارة، وصدر حكم قضائي لصالح أسرة الموظف بتعويض مالي 50 ألف جنيه من السفارة، إلا أن السفارة رفضت دفع التعويض، واستأنفت على القرار.