  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في خطوة نادرة.. محكمة مصرية تصدر قرارا ضد السفارة الأمريكية

الأربعاء 25 مايو 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
في خطوة نادرة.. محكمة مصرية تصدر قرارا ضد السفارة الأمريكية



القاهرة/سما/

قررت محكمة استئناف القاهرة في مصر، تغريم السفارة الأمريكية بالقاهرة 50 ألف جنيه لصالح أسرة موظف بالسفارة، توفي بسبب أضرار العمل داخلها.


ورغم الحكم القضائي الصادر ضد السفارة، ووفاة العامل، فإن السفارة لم تنفذ الحكم، ورفضت دفع التعويض وقررت الاستئناف على الحكم القضائي الصادر ضدها.

وحملت الدعوى التي أقامتها أسرة موظف بالسفارة توفي أثناء العمل رقم 886 لسنة 2021، لطلب التعويض من السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وطلبت الدعوى تعويضا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، لصالح أسرة الموظف، وعن الفترة التي قضاها في عمله داخل السفارة، وصدر حكم قضائي لصالح أسرة الموظف بتعويض مالي 50 ألف جنيه من السفارة، إلا أن السفارة رفضت دفع التعويض، واستأنفت على القرار.

#مصر #السفارة الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تبعث رسالة لحماس..هذا ما جاء فيها

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

"مبعوث كيم" مطلوب لدى واشنطن.. ويرد بـ"ساندوتش فلافل..أنا في القدس"

واللا العبري: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي..صورة

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بحماس

الأخبار الرئيسية

20220525030930

تقرير الأمن القومي الإسرائيلي: هذا ما تتضمنه الرسائل الأساسية من قيادة حماس "المعركة على الوعي"

فيديو: "إسرائيل" ترفض تقريرا لـ"سي إن إن" بشأن مقتل أبو عاقلة عمدا برصاص جنودها

إعلام عبري: مسيرة الأعلام منصة لاختبار السنوار الذي أصبح "الوصي على أسوار القدس"

مرفق الرابط ..الاتصالات بغزة تعلن عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية

رغم ارتفاع الدولار مقابل الشيكل .. توضيح بشأن صرف المنحة القطرية بمبلغ 310 شيكل

الاتصالات الفلسطينية