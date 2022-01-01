دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية في المخيمات

رام الله/سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" أولويات المشاريع التنموية في المخيمات الفلسطينية.

وأشاد أبو هولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الوفد الياباني برئاسة نائب الممثل العام لمكتب جايكا "ميتسوتاكو هوشي" في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، بالدعم الياباني على كافة المستويات لمواجهة التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخاصة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين حققت تقدماً كبيراً في التعاون المشترك مع "جايكا" لدعم خطط وبرامج المخيمات التنموية من خلال مشروع تحسين المخيمات، لافتاً إلى أن جايكا قدمت 9.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات أولوية في مخيمات عسكر القديم وعقبة جبر والجلزون التي استهدفها مشروع تحسين المخيمات (المرحلة الأولى) استناداً لدليل المشاريع المنجز من المشروع.

وتطرق أبو هولي إلى التقدم الموجود على صعيد المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات في المحافظات الشمالية الذي يجري تنفيذه في 12 مخيماً على مدار أربع سنوات، بدأت في العام 2022 في مخيمات عين السلطان ونور شمس والفوار.

وأعرب عن أمله بنقل وكالة "جايكا" تجربة مشروع تحسين المخيمات الى مخيمات المحافظات الجنوبية ومخيمات الشتات وخاصة في لبنان بعد نجاحها في مخيمات المحافظات الشمالية.

وشكر أبو هولي الحكومة اليابانية وجايكا والشعب الياباني لدعمهم الدائم والمستمر لموازنة دولة فلسطين ولوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" وحرصها على دعم الاقتصاد الفلسطيني مثمنا في الوقت ذاته مواقفها السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية.

من جهته تحدث كواشيما عن النتائج الأولوية لبعثة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى فلسطين والقادم من طوكيو، معرباً عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى من مشروع تحسين المخيمات، وطموحه بنجاح المرحلة الثانية بدون عوائق بعد تقييم العمل والأخذ بالملاحظات.

وأشاد بفريق دائرة شؤون اللاجئين في المحافظات الشمالية (فريق النظير للمشروع) في تعاونهم مع الفريق الياباني في إنجاح المشروع، لافتاً الى ان الجهود تبذل لإنجاح المرحلة الثانية من المشروع وفق الخطط المعمول بها.

وأضاف كواشيما، إن جايكا موّلت مشاريع تنموية لمخيمات المحافظات الشمالية بقيمة 9.5 مليون دولار معرباً عن تشجيع "جايكا" لمبادرات شبابية وتحويلها الى مشاريع وجلب برامج تمويلية لها.

وسلم "كواشيما"، أبو هولي دليل التخطيط والتنفيذ "المنجز" لمشاريع تحسين مخيمات المرحلة الأولى (عقبة جبر، الجلزون، عسكر القديم).