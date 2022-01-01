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"الخارجية": سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين

الأربعاء 25 مايو 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين



رام الله/سما/

- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة فلسطين لدى تونس، تتابع التفاصيل المتعلقة بغرق مركب للمهاجرين على متنه عشرات الركاب متجهين نحو السواحل الأوروبية معظمهم حتى الآن مفقود، نجا منهم عدد من الأشخاص بينهم سيدتان فلسطينيتان من حملة الوثائق السورية.

وأفاد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، بأن سفارتنا لدى تونس أرسلت وفدا رسميا للذهاب إلى ولاية صفاقس، للاطلاع على كافة تفاصيل غرق المركب وللتأكد من المعلومات التي تفيد بوجود عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وزيارة الناجين ومتابعة أوضاعهم.

#الخارجية الفلسطينية

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