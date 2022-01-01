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المفتي يدين اعتداء المستوطنين على مسجد في عوريف وهدم آخر في عرب الرماضين

الأربعاء 25 مايو 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، الاعتداء الآثم الذي اقترفه مستوطنون بتكسير نوافذ مسجد الرباط في بلدة عوريف جنوب نابلس، كما أدان هدم جرافات الاحتلال مسجد عرب الرماضين الجنوبي المقام خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، جنوب قلقيلية.

وقال المفتي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين الحاقدين يقومون وفق نهجهم الإجرامي بالاعتداء على المقدسات الفلسطينية أينما وجدت، انطلاقاً من الحقد الدفين في نفوسهم ضد العرب والمسلمين، وفي إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المحتلة، منوهاً إلى أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع.

ودعا المواطنين إلى إعمار المساجد، والذود عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم، وطالب الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، وناشد الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنهما وحمايتهما ومقدساتهما من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية.

#المفتي #المستوطنين

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