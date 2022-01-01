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أزمة جديدة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

الأربعاء 25 مايو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة جديدة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت الإذاعة العبرية اليوم الأربعاء أن أزمة جديدة طرأت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية ميخائيل بيتون من حزب أزرق أبيض عدم التصويت مع الحكومة حتى إشعار أخر.

 
وقالت الإذاعة إن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية لن يصوت مع الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات مع وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي حول خطة الإصلاح في المواصلات العامة.
 
وبحسب الإذاعة فقد استثنى بيتون التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية.
 
ومن المتوقع ان يصوت الائتلاف اليوم على عدة مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية ، كما الغى بيتون مداولات الجلسة التي كانت مخططة للأسبوع المقبل.

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