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الاحتلال يستولي على خضراوات وفواكه في الأغوار الشمالية

الأربعاء 25 مايو 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خضروات وفواكه قرب قريتي بردلة وكردلة، بالأغوار الشمالية. 

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال استولت على كميات من الخضروات والفواكه كانت معروضة للبيع في عدد من البسطات المقامة محاذاة الطريق الرئيسي الرابط شمال الأغوار بوسطها، وجنوبها. 

يذكر أن قوات الاحتلال أزالت خلال الأعوام الماضية بسطات الفلسطينيين في عدة مناطق بالأغوار الشمالية، واستولت على الخضراوات والفواكه المعروضة للبيع داخلها، ما يكبد مالكيها خسائر كبيرة. 

ويقيم الفلسطينيون محاذاة الطريق السريع الرابط شمال الأغوار بجنوبها، بسطات لبيع الخضار التي تكثر زراعتها في تلك المنطقة. 

#الأغوار الشمالية #الاحتلال

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