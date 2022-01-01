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شقيقتان تلتقيان بعد 32 عاماً

الأربعاء 25 مايو 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقتان تلتقيان بعد 32 عاماً



وكالات / سما /

التأم شمل شقيقتين بريطانيتين بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العثور على كل منهما في دورة مياه أحد المستشفيات بعد ولادتهما بفارق 18 شهراً. 

عثرت الشقيتان ناتاشا و لي آن على بعضهما البعض، من خلال برنامج دافينا ماكول على قناة "آي تي في"، عندما كان فريق برنامج "العائلة المفقودة" يحاول مساعدة ناتاشا في العثور على أمها.  

وقد شاركت ناتاشا في حلقة الإثنين من برنامج "هذا الصباح" في قناة آي تي في، وقالت، إنهم عثروا عليها في دورة مياه مستشفى سانت توماس بعد ولادتها، قبل أن يتم تبنيها في الثانية من عمرها. وأضافت: " منذ عامين بدأت بالبحث عن عائلتي عبر برنامج "عائلتي المفقودة"، وفي العام الماضي التقيت مع شقيقتي لي آن، التي تركتها والدتي هي أيضاً في دورة مياه المستشفى بعد يومين فقط من ولادتها. وعلى الرغم من الطريقة التي تم تركهما فيها، حرصت الأختان على الإشارة إلى أنهما لا يكنان أن ضغينة أو نية سيئة تجاه والدتهما الأصلية، وقالتا، إنها كانت ولا بد، في وضع صعب للغاية لاتخاذ مثل هذا القرار.  

وتنوي الشقيقتان الاستمرار بالبحث عن والدتهما الأصلية، حيث عبرتا عن رغبتهما الشديدة في لقائها ورعايتها ومد يد العون لها إذا كانت لا تزال تعاني من الصعوبات في حياتها، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني. 

#شقيقتان

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