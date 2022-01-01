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ابو حسنة : الاونروا لا تنوي تقليص مساعداتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين

الأربعاء 25 مايو 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة : الاونروا لا تنوي تقليص مساعداتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين



غزة / سما /

نفى المتشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه ما نشرته احدى وسائل الاعلام المحلية على لسانه من ان الاونروا تنوي تقليص المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان ما قاله لتلك الوسية هو أن الاونروا لديها عجز مال يقدر بـ 100 مليون دولار وان العجز مرشح للتصاعد خلال الفترة القادمة بسبب الازمة الاوكرانية وارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية.

واضاف " ان ميزانية الاونروا لهذا العام هي نفس ميزانية العام الماضي رغم زيادة اعداد اللاجئين وزيادة متطلباتهم وهذا يعني اننا بحاجة الى بناء العديد من المدارس والعيادات وزيادة الخدمة المقدمة وهذا يعني ان تقديم الخدمات المناسبة بالجودة المطلوبة للاعداد المتزايدة من اللاجئين يتطلب ميزانيات اضافية وهذا غير متوفر الان".

وتابع "نحن بجاجة الى بناء عشرات المدارس والعيادات وعمليات توظيف كبيرة حتى نتمكن من تقديم خدمة جيدة للاجئين ولكن قيود الميزانية يحول دون ذلك في ظل ازمة انسانية متصاعدة".

 

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