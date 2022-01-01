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فيديو.. مخمور يتلف 4 سيارات فارهة

الأربعاء 25 مايو 2022 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مخمور يتلف 4 سيارات فارهة



وكالات / سما /

تسبب شاب صيني مخمور في إتلاف 4 سيارات فارهة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشاب تسبب في تلفيات بالسيارات الأربعة تقدر بـ150 ألف دولار.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام الشاب بالصعود فوق أسطح وزجاج السيارات الفارهة أثناء توقفها وتوجيه ركلات برجله للزجاج والأجزاء الخارجية منها.

ويرصد الفيديو محاولة صديقة هذا الشاب منعه من إتلاف السيارات الأربع التي تضم سيارة لامبورغيني و3 سيارات "رولز آند رويس".

 

#مخمور #الصين #سيارات

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