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أفضل الخضروات فى تقليل دهون البطن

الأربعاء 25 مايو 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل الخضروات فى تقليل دهون البطن



وكالات / سما /

يحرص البعض على اتباع نظام غذائى صحى، ليتمكن من إنقاص الوزن الذى قد يكون أكتسبه الفترة الماضية ما يجعله في حيرة من أمره، ما الذى عليه تناول حتى يحافظ على وزنه، وعدم زيادة السعرات الحرارية بالجسد، لأن زيادة الوزن تجعل الشخص يقع في الأحباط واليأس وقد لا يحاول مرة أخرى من كثرة الإحباط الذى يشعر به.

ويوجد عدة طرق ونصائح لتقليل الوزن عن طريق حساب السعرات الحرارية في بعض الأطعمة التي يتناولها البعض، وقد يكون ذلك له فائدة لمعرفة ما الذى يجب تناوله دون التأثير على الوزن، ويوجد إحدى هذه الخضروات التي يمكن تناولها بأمان دون الزيادة في دهون البطن وهى السبانخ :

السبانخ

السبانخ تعتبر من أفضل الخضروات على الإطلاق لفقدان الوزن بسهولة والمحافظة على الصحة لأنها غنية بالألياف، فإن السبانخ نبات قليل السعرات الحرارية، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف مما يساعد الشخص الذى يريد أن يفقد وزنه، الشعور بالشبع والامتلاء، ما يجعله لا يفرض في تناول الأطعمة التي قد تكون أمامه.

وقد تساعد الألياف على هضم الطعام وامتصاص الفوائد الصحية للجسم، ويساعده على الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي للجسم.

وكما أن السبانخ تحتوى على الألياف، فهي مليئة بالبروتين، وحتى يحصل الجسم على أكبر دفعة من البروتين تلك، يجب تناول السبانخ مطهوة، لأن كوب واحد من السبانخ المطبوخة تساوى 5 جرامات من البروتين، وكوب سبانخ واحد نيئة تعادل أقل من كوب واحد.

ولأن السبانخ تحتوى على بروتين عالى فهو يقلل من الدهون، ويبنى عضلات خالية من الدهون، فهذه خطوة هامة لمن يريد تقليص دون البطن.

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