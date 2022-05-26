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مرفق الرابط ..الاتصالات بغزة تعلن عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية

الأربعاء 25 مايو 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط ..الاتصالات بغزة تعلن عن تفعيل رابط فحص المنحة القطرية



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، بتفعيل رابط فحص 100 دولار والاستعلام عن المنحة القطرية شهر 5 في غزة، بعد الإعلان الرسمي عن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة والمتعففة اعتبارا من صباح يوم غد الخميس الموافق 26 مايو 2022.

رابط الفحص

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مايو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 26/05/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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