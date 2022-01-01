(فدا) :فرض غزة ضرائب على منتوجات الضفة خطير ويعني الانقسام النهائي

رام الله / سما /

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن قرار فرض ضرائب على المنتجات المصنعة بالضفة الغربية، والمصدرة للأسواق الفلسطينية في المحافظات الجنوبية خطوة تمثل خطراً على الوحدة الوطنية وترسيخ للانقسام الفلسطيني.

وقالت في بيان لها اليوم ان ذلك القرار "يعتبر ضرباً لوحدة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولذلك ندعو إلى إلغاء هذا القرار الذي يزيد من معاناة شعبنا وعلى قدرته الشرائية".

واعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ان هذا القرار يوصلنا إلى الانقسام النهائي مدعم بقرارات من قبل إدارة القطاع، ويزيد من تقنين الانفصال النهائي بين شطري الوطن مطالبا بإلغاء كل القرارات التي تدعم الانقسام.