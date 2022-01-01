ميزة جديدة من "تيك توك" انتظرها صناع المحتوى طويلا

وكالات / سما /

يعتزم تطبيق "تيك توك" إطلاق اشتراكات مدفوعة على البث التدفقي الخاص بصناع المحتوى، وهي طريقة من شأنها أن تجعل الشركة ونجومها أقل اعتمادا على عائدات الإعلانات.

وستخضع الميزة الجديدة للاختبار اعتبارا من يوم الخميس، وستتيح لصنّاع المحتوى أن "يدرّوا إيرادات شهرية متوقعة" ويكيّفوا بثهم المباشر بأسلوبهم الشخصي.

ونشر التطبيق كذلك عددا كبيرا من مقاطع الفيديو الخاصة بمنشئي محتوى يشيدون بامتيازات يحصل عليها معجبيهم في حال اشتركوا، ومن بينها استخدام رموز تعبيرية مخصصة ومرتبطة بعالمهم خلال المحادثة أثناء البث التدفقي.

وتعتبر هذه الميزة مشابهة لصيغة اعتمدتها منصة تويتش المتخصصة في البث التدفقي لألعاب الفيديو وساهمت في نجاحها.

وفيما ستتاح للجميع مشاهدة فيديو البث التدفقي، إلا أن المشتركين فقط سيتمكنون من استخدام عدد من الرموز التعبيرية الموجودة في نافذة الدردشة حيث يكتبون تعليقاتهم.

كما تتيح المنصة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة إظهار شارة تشير إلى أقدميتهم، وستتاح لهم المشاركة في "دردشة" حصرية.

ويعتزم تطبيق تيك توك بداية توفير الميزة الجديدة في وضع تجريبي لعدد معين من صناع المحتوى، ثم سيوسع نطاقها لتشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويتابع حساباتهم ما لا يقل عن ألف مستخدم.

وكانت الشركة قد أعلنت في بداية مايو أنها تدرس تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، مقتربة بالتالي من النموذج المعتمد لدى المنصات المنافسة.

وتعرضت "تيك توك" التي أصبحت منصة رئيسية لبث مقاطع الفيديو خصوصا خلال فترة جائحة كوفيد-19، إلى انتقادات جراء عدم توفيرها طريقة لصانعي المحتوى البالغ عددهم مليار مستخدم تجعلهم يستثمرون محتواهم بطريقة فعالة.