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Xiaomi تتعاون مع Leica لتطوير هاتف بقدرات تصوير ممتازة

الأربعاء 25 مايو 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
Xiaomi تتعاون مع Leica لتطوير هاتف بقدرات تصوير ممتازة



وكالات / سما /

بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها المنتظر الذي أعلنت أنه سيحصل على كاميرات ساهمت في تطويرها شركة Leica الرائدة في مجال البصريات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Xiaomi 12 Ultra، وسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة دقتها على الأغلب (50+48+5) ميغابيكسل، وبفضل التقنيات التي ساهمت بتطويرها Leica ستتمتع هذه الكاميرا بقدرات تقريب للصورة تعادل X120، ومع الحفاظ على دقة وصفاء العناصر الموجودة في اللقطة.

وستتمكن كاميرا هذا الهاتف من معاينة الصور بشكل ممتاز جدا كون الجهاز سيدعم بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus المتطور، وسيحصل على معالج رسوميات قوي، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت على الأغلب.

ومن المفترض أن يزود الهاتف بشاشة بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وأن تحمى هذه الشاشة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 150 واطا.

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