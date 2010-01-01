ارتفاع مؤشرات تكاليف البناء الشهر الماضي

وكالات / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن جميع مؤشرات تكاليف البناء في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا في نيسان الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأولية.

المباني السكنية

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة، سجلت ارتفاعاً نسبته 0.67%، خلال شهر نيسان 2022، مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.38 مقارنة بـ 119.58 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.74%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

المباني غير السكنية

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً نسبته 0.66% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.62 مقارنة بـ 118.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.03%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.75%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

مباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 123.45 مقارنة بـ 122.44 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.22%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.74%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

الطرق

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً نسبته 0.79% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.50 مقارنة بـ 113.61 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 4.49%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.70%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.62%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق.

شبكات المياه

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.80% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 130.43 مقارنة بـ 129.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.04%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 128.61 مقارنة بـ 127.29 خلال الشهر السابق، كما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.69%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 131.26 مقارنة بـ 130.35 خلال الشهر السابق.

شبكات المجاري

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 113.31 مقارنة بـ 112.83 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).