إطلاق "منصة بنك فلسطين" بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رام الله / سما /

رام الله_ أطلق بنك فلسطين وبالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "منصة بنك فلسطين" على موقع ميكرومنتور، والتي تعد منصة لتقديم الإرشاد وتوجيه صاحبات وأصحاب الأعمال والرياديات والرياديين للوصول إلى أهدافهم في إطلاق مشاريعهم الريادية أو تطوير المشاريع القائمة، وذلك من خلال توفير فرص الإرشاد في الأعمال من قِبل شبكة واسعة من المرشدات والمرشدين من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف التخصصات والقطاعات.

وشارك في الحفل الافتراضي لإطلاق "منصة بنك فلسطين" عبر تطبيق الزووم، السيد كامل الحسيني مدير إدارة العلاقات والتعاون الاستراتيجي في بنك فلسطين، والسيد ريتشارد جونز مدير مجموعة تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والآنسة سوزان منصور من دائرة الاستدامة في بنك فلسطين، والسيد ليث الأطرش قائد فريق موقع ميكرومنتور في الشرق الأوسط، إضافة إلى مشاركة كل من السيدة روزان الخزندار- صاحبة مشروع روزة دايزنز في غزة، والسيدة ياسمين علام من أكاديمية بي-هايف في مصر.

وفي مستهل إطلاق المنصة رحبت سوزان منصور التي أدارت جلسة إطلاق المنصة، بالحضور والمشاركين، مشيرة إلى أهمية هذه المنصة في ظل حاجة صاحبات وأصحاب المشاريع الصغيرة سواء كانت مجرد أفكار أم مشاريع صغيرة قائمة من مختلف القطاعات في فلسطين، إلى الخدمات المصرفية وغير المصرفية، لافتةً إلى ما يقدمه بنك فلسطين من خدمات واستشارات غير مالية مثل الورشات التوعوية والتدريبية والإرشاد والتوجيه من أجل تمكين رياديات ورياديي الأعمال من النهوض بأعمالهم وتطويرها وفتح أسواق جديدة بهدف التوسع والازدهار بمشاريعهم.

وقال السيد كامل الحسيني إننا نسعى من خلال إطلاق منصة بنك فلسطين على موقع ميكرومنتور إلى تشبيك الرياديات والرياديين الفلسطينيين مع ذوات وذوي الخبرة من مختلف القطاعات حول العالم، لإقامة قنوات تواصل، والمساهمة في حل المشكلات، وتطوير الأفكار وتنمية المشاريع الريادية وضمان استمراريتها من خلال الإرشاد والتوجيه، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية الاستدامة التي تبناها البنك، هذا إلى جانب بناء علاقات تواصل مستدامة بين طرفين أحدهما يسعى للوصول إلى المعلومة وتطوير أفكاره، فيما يسعى الطرف الآخر إلى مشاركة خبراته العملية والعلمية، ما يرفع من نسبة نجاح وتطور هذه المشاريع.

بدوره أشار السيد ريتشارد جونز إلى أن هذه المنصة ستساهم بكل تأكيد في توفير الإرشاد والتوجيه لصاحبات وأصحاب الأعمال، من خلال بناء أرضية جديدة لهم عبر موقع ميكرومنتور، مما يسهم في توفير موارد متنوعة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وبناء القدرات اللازمة لتحقيق النجاح.

من جهته قدم السيد ليث الأطرش قائد فريق موقع ميكرومنتور في الشرق الأوسط، شرحاً تفصيلياً حول آليات التسجيل في المنصة وإنشاء الحسابات لرياديات الأعمال وكذلك للمرشدين حتى يتمكنوا من البدء بالتواصل وتبادل المعلومات، كما بيّن الأطرش كيفية حصول المستفيدات والمستفيدين على أكبر قدر من المعلومات والاستفادة الإرشادية والتوجيهية، مع توفر خيار التواصل وتبادل المعلومات باستخدام اللغة العربية أو غيرها من اللغات، مما يسهم في تحقيق أهدافهم في تطوير مشاريعهم الريادية. مثمناً جهود بنك فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي يبذلانها في سبيل خلق فرص التواصل والتشبيك بين رياديات ورياديي الأعمال الفلسطينيين مع المرشدين والموجهين المحليين والدوليين المتطوعين للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات في مجال الأعمال للتطور وتحقيق النجاح.

وحول تجارب الإرشاد والتوجيه أشارت روزان الخزندار " أفتخر بعملي كمتطوعة لتقديم الإرشاد والتوجيه للرياديات والرياديين الباحثين عن المساعدة على موقع ميكرومنتور، كوني مررت بهذه التجربة عندما كنت أبحث عن معلومات تغذي فكرة مشروعي وتطوره"، مضيفة أنها من خلال تطوعها كمرشدة فهي تستفيد من هذه التجربة خاصة عبر التعرف على التحديات والمشاكل المتنوعة التي يواجهها رياديات ورياديي الأعمال في ظل التغيرات المستمرة في عالم الأعمال والتسويق وغيرها من المجالات التي قد تؤثر على مشاريعهم.

فيما توجهت ياسمين علام بالشكر إلى بنك فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هذه المبادرة التي من شأنها أن توفر الإرشاد والتوجيه للمستخدمين من صاحبات وأصحاب الأعمال ليتمكنوا من تطوير أعمالهم وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجههم، كما أثنت على القائمين على منصة ميكرومنتور والتي مكنتها من الحصول على الإرشاد والمعلومات من أجل التسويق لمشروعها ونجاحه.

واختتم الحفل الافتراضي بفتح المجال لاستقبال أسئلة عدد من الحضور وغيرهم من المهتمين بالتطوع في المنصة لتقديم الإرشاد والتوجيه بناء على خبراتهم في مجالات عديدة، والإجابة على استفساراتهم. وأكدت سوزان منصور في الختام أنه مع انطلاق منصة بنك فلسطين على ميكرومنتور، بات الباب مفتوحاً أمام الباحثين عن المساعدة والإرشاد من رياديات ورياديي الأعمال للتسجيل على المنصة والبدء بالتواصل مع المرشدين والمرشدات، كما بإمكان الراغبين من ذوي الاختصاص والخبرة من فلسطين، التسجيل على المنصة والتطوع لتقديم الإرشاد والتوجيه لمساعدة الرياديين والرياديات.

الجدير بالذكر أن منصة بنك فلسطين على موقع ميكرومنتور هي: https://www.micromentor.org/bankofpalestine/

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