منحة مالية ضخمة للأندية في قطاع غزة

غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن توفير منحة مالية للأندية الأبطال في قطاع غزة, بعد نهاية الموسم الكروي الحالي 2021-2022.

وأكد هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", حصوله على منحة مالية بقيمة 100 ألف دولار, لتكريم الأبطال في الألعاب الجماعية, بجانب دعم أندية الدرجة الأولى لكرة السلة والطائرة والطاولة، والدرجة الممتازة لكرة اليد.

وأوضح أن المنحة المالية أقل واجب يقدّمه للأندية في قطاع غزة, والتي تعاني الأمرّين جراء الأزمة القاهرة بالسنوات الأخيرة.