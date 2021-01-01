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منحة مالية ضخمة للأندية في قطاع غزة

الأربعاء 25 مايو 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
منحة مالية ضخمة للأندية في قطاع غزة



غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن توفير منحة مالية للأندية الأبطال في قطاع غزة, بعد نهاية الموسم الكروي الحالي 2021-2022.

وأكد هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", حصوله على منحة مالية بقيمة 100 ألف دولار, لتكريم الأبطال في الألعاب الجماعية, بجانب دعم أندية الدرجة الأولى لكرة السلة والطائرة والطاولة، والدرجة الممتازة لكرة اليد.

وأوضح أن المنحة المالية أقل واجب يقدّمه للأندية في قطاع غزة, والتي تعاني الأمرّين جراء الأزمة القاهرة بالسنوات الأخيرة.

#قطاع غزة #المنحة القطرية #الأندية #الأندية الغزية #عبد السلام هنية

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