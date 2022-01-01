رابع صفقات جبل المكبر الصيفية

الضفة المحتلة / سما /

كشف نادي جبل المكبر عن رابع صفقات الفريق الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة 2022-2023.

وأكد جبل المكبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", انضمام المدافع حمزة نصار, لصفوف الفريق مدة موسم واحد قادما من إسلامي قلقيلية.

وأوضح النادي المقدسي, أن التعاقد مع نصار جاء بتوصية مباشرة من المدير الفني خضر عبيد, الذي يعرف قدراته جيدا.

ويعدّ اللاعب الجديد لـ"نسور الجبل", إضافة قوية للخط الخلفي للفريق, الساعي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية الموسم المقبل.

يشار إلى أن جبل المكبر سبق له ضم الثلاثي رامي مسالمة من شباب السموع, وشاهر داوود من إسلامي قلقيلية, وسامح مراعبة من ثقافي طولكرم.