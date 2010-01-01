صحيفة عبرية : هذا ما طالبت به اسرائيل من تركيا بخصوص حماس ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل طلبت من تركيا إنهاء نشاط حركة حماس على أراضيها.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، ووزير السياحة يوئيل رازفوزوف، حيث كان أوغلو قد وصل أمس إلى إسرائيل، في زيارة تستغرق يومين.



وقالت الصحيفة: إنه في اجتماعات اليوم، كان من المقرر أن يشترط المسؤولون الإسرائيليون تحسين العلاقات مع أنقرة، بوضع الأتراك حدًا لأنشطة حماس.



وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين يفهمون أن العلاقة الأيديولوجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحركة حماس، تجعله من غير المرجح أن يوقف أنشطتهم في بلاده تمامًا، إلا أن إسرائيل تخطط لمطالبة تركيا بوضع حد لأنشطة حماس، وفق الصحيفة.



وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين سعداء بجهود تركيا لإصلاح العلاقات، إلا أنهم يتقدمون في هذا الأمر بحذر، خشية أن يُصدر أردوغان بيانًا حادًا يُقوّض عملية المصالحة.



وبيّنت الصحيفة أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهمات بشأن إعادة السفراء في هذه المرحلة، مضيفةً أن إسرائيل لا تعتزم تقييد تحالفها مع قبرص واليونان، وطالبت أردوغان بالامتناع عن توجيه ما سمته "اعتداءات لا سامية ولفظية" ضد إسرائيل.



يُشار إلى أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل ظلت متوترة لسنوات طويلة، عقب اعتداء القوات الإسرائيلية على سفينة "مرمرة" عام 2010 والتي كانت تنوي كسر الحصار على قطاع غزة، حيث أسفر الحادث عن مقتل تسعة نشطاء أتراك، وعلى إثر هذا الحادث، سحب البلدان سفراءهما.



وانهارت العلاقات مرة أخرى في عام 2018 عندما استدعت تركيا سفيرها، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.



وتعمل إسرائيل وتركيا على إصلاح علاقاتهما المتوترة منذ فترة طويلة، وذلك في ظل ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل بين البلدين.