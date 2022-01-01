أسينسيو يوضح .. كيف يتفوق ريال مدريد على ليفربول؟

وكالات / سما /

كشف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الإسباني عن كيفية التفوق على ليفربول الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه ريال مدريد منافسه ليفربول مساء يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة موسم 2021 – 2022.

ويدخل الفريقان مباراة النهائي بهدف تحقيق الفوز، فالريدز يرغب في إنهاء موسمه بأفضل شكل ممكن بالتتويج بلقبي الكأس والأبطال، ويريد المرينجي نفس الشيء بعد تتويجه بمسابقة الدوري الإسباني.

وتحدث ماركو أسينسيو حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية عن لقاء ليفربول المرتقب قائلاً “عليك التحضير لجميع مراحل المباراة، وتحليل المنافس بشكلٍ عميق”.

وأضاف “علينا أن نركز قبل كل شيء على أنفسنا وعلى نقاط قوتنا، ونحاول عدم الوقوع في الأخطاء التي قد يستغلها الخصم”.

وتابع “ليفربول يمتلك لاعبين سريعين للغاية في المقدمة. وبالتأكيد سنهتم بذلك، بالإضافة إلى امتلاكنا الرغبة والشغف في الفوز بالأبطال، فالأمر ليس من قبيل المصادفة أننا وصلنا إلى العديد من النهائيات في السنوات الماضية”.