  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي يستهدف الاستغناء عن المغربي زياش

الأربعاء 25 مايو 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يستهدف الاستغناء عن المغربي زياش



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي أبدى استعداده للتخلي عن خدمات نجمه، المغربي حكيم زياش، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "تشيلسي منفتح الان على بيع حكيم زياش في حالة حصوله على عرض جيد".

وينتهي عقد النجم المغربي مع النادي اللندني في صيف 2025، وسبق أن ارتبط زياش بالانتقال إلى ميلان في الصيف الماضي.

وأضاف رومانو "سيعقد مسؤولو تشيلسي مفاوضات مع نغولو كانتي بشأن التجديد قريبا، كما أن جورجينيو ينتظر دوره".

يذكر أن عقود كانتي وجورجينيو مع تشيلسي تنتهي في صيف 2023، ما يمنحهما الحق في التوقيع مجانا لأي ناد، بدءا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

#حكيم زياش #تشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تبعث رسالة لحماس..هذا ما جاء فيها

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

هآرتس: نسير بعيون مفتوحة نحو "حارس الأسوار 2" ولا راشد مسؤول يوقف الكارثة

"مبعوث كيم" مطلوب لدى واشنطن.. ويرد بـ"ساندوتش فلافل..أنا في القدس"

واللا العبري: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي..صورة

الأخبار الرئيسية

العمل بغزة تنشر توضيحاً بشأن صرف المنحة القطرية بمبلغ 310 شيكل

صحيفة عبرية : هذا ما طالبت به اسرائيل من تركيا بخصوص حماس ..

صحيفة: المقاومة رفعت درجة تأهبها إلى القصوى وهذه رسالتها الأخيرة بشأن مسيرة الاعلام

12188765602283023240248312653183

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

أول تعليق من حماس على فرض أمريكا عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بالحركة

الاتصالات الفلسطينية