رسمياً.. كلوب يتسلم جائزة مدرب العام في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تسلم المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جائزة مدرب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم عدم نجاحه في الفوز باللقب الذي ذهب لأحضان نظيره الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي.

ونال كلوب الجائزة التي تقدم في الأراضي الإنجليزية كل موسم، من المدرب الأسطوري، الاسكتلندي أليكس فيرجسون، باختيار المدربين، وتواجد الألماني على المسرح رفقة فيرجسون وجاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أثناء تسلمه للجائزة، مساء الثلاثاء.

وقاد كلوب ليفربول في 38 مباراة بالبريميرليج، حقق الفوز في 28 منها، وعرف طعم الخسارة في مناسبتين فقط، مع تعادله في ثمان مواجهات أخرى، ليحتل وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة عن السيتي المتوج باللقب.

وخلال الموسم المنقضي “2021 – 2022” ، نجح ليفربول كلوب في تسجيل 94 هدفاً في شباك الخصوم بالدوري، واهتزت شباك الفريق في 26 مناسبة.

ويأتي فوز كلوب بالجائزة بعدما توج محمد صلاح، جناح الفريق، بجائزة هداف البريميرليج مناصفةً مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجائزة أفضل صانع ألعاب، مع فوز أليسون بيكر، حارس مرمى الريدز، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مناصفة مع إديرسون موراييش حارس السيتي.