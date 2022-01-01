بنزيما يُهين مبابي بكلام صادم

وكالات / سما /

قلل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من أهمية فشل النادي الملكي في التعاقد مع موطانه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى الميرنجي طوال الموسم الحالي، قبل أن يجدد عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2025.

وأجرى بنزيما مقابلة مع شبكة (Movistar Plus)، وسئل عن رأيه في قرار مبابي التجديد مع سان جيرمان، لكنه رد: "أركز على نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا أريد الحديث عن (أشياء صغيرة)".

واعتبرت وسائل الإعلام تصريح بنزيما أنه صادماً لمبابي بعدم إعطاء الأمر أهمية كبيرة.

وأضاف: "أفضل عدم التحدث عن مسألة مبابي.. أنا لست غاضبا، لا يمكنني إلا أن أخبرك أنني أركز عن نهائي دوري الأبطال، وهذا أهم من الاستماع إلى أي شيء اخر".

وزاد بنزيما: "يجب أن يكون كل شخص حرا في قراراته.. لماذا يجب على مبابي الاتصال بي ليقول إنه سيفعل شيئا ما، إن كل شخص يقرر مستقبله.. أنا هنا وأشعر بهدوء، وأستعد لمباراة يوم السبت، والجميع يفعل ما يريد"