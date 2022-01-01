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غزة: ضبط مواد مخدرة وإلقاء القبض على مروج

الأربعاء 25 مايو 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط مواد مخدرة وإلقاء القبض على مروج



غزة/ سما /

 ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة، كمية من المواد والحبوب المخدرة، وألقت القبض على أحد المروجين، خلال مهمة تفتيشية.


وقالت المكافحة في تصريح مقتضب، إنها تلقت معلومات بوجود مواد مخدرة مُعدة للترويج في منزل أحد المروجين، لافتة إلى أنه استصدرت على الفور إذن تفتيش من النيابة العامة وتم توجيه قوة لتفتيش المنزل.

وبينت أنه تم خلال مهمة التفتيش ضبط 70 قطعة حشيش و62 حبة مخدرة من نوع روتانا، كانت مُعدة ومجهزة للترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من جريمة الترويج.

وأوضحت المكافحة أنه تم توقيف المروّج ومصادرة المضبوطات، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. 

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