تشاووش أوغلو يلتقي نظيره الإسرائيلي ويزور متحف المحرقة

القدس المحتلة / سما /

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لوزير خارجية تركي لإسرائيل منذ 15 عاما. ويتوقع أن يلقي الوزيران تصريحات لوسائل الإعلام لاحقا.

وقبل ذلك زار تشاووش أوغلو متحف تخليد ذكرى المحرقة النازية "يد فَشِم" في القدس. وقال الوزير التركي في المتحف إنه "يذكّر بمسؤوليتنا المشتركة بالقيام بكل ما باستطاعتنا كي لا تعاني البشرية من فظائع كهذه أبدا. والعنصرية وكراهية الأجانب ما زالت تهديدات جدية، وتركيا تعهدت بمواصلة كفاحها ضد معاداة السامية والإسلاموفوبيا وكافة أشكال عدم التسامح".

وأضاف الوزير التركي أن بلاده تفتخر بأنها "كانت ملاذا آمنا لأولئك الذين فروا من الملاحقات"، وأن "الدبلوماسيين الأتراك أنقذوا عددا لا نهائي من اليهود من خلال المخاطرة بحياتهم".

وبعد لقائه مع لبيد، سيلتقي تشاووش أوغلو مع وزير الزراعة الإسرائيلي، يوئيل رزبوزوف، على مأدبة غداء، ثم سيقوم بزيارة شخصية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وبعدها سيشارك في لقاء مع إسرائيليين من أصول تركية.

وتأتي زيارة تشاووش أوغلو إلى إسرائيل بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة ولقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. والمحور المركزي في المحادثات مع الجانبين هو محاولة إعادة سفيري الدولتين إلى أنقرة وتل أبيب.

وقال رئيس معهد "ميتافيم" الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية، د. نيمرود غورين، إنه "تجري بين إسرائيل وتركيا منذ قرابة السنة عملية تدريجية من أجل تحسين العلاقات، بناء الثقة مجددا وتوسيع قنوات حوار سياسي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".

وأضاف غورين أنه "بعد الزياة الناجحة للرئيس هرتسوغ في تركيا، تنقل زيارة وزير الخارجية التركي الكرة إلى الملعب السياسي. وتجري هذه الزيارة بعد أن نجحت إسرائيل وتركيا باحتواء خلافات وحساسيات حول شهر رمضان وموجة الإرهاب، وهذا أمر لم تنجحا دائما في تنفيذه في الماضي".