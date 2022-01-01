أهالي نابلس يُشيّعون جثمان الشهيد الفتى غيث يامين

رام الله / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، ظهر اليوم الاربعاء جثمان الشهيد الفتى غيث يامين الى مثواه الاخير.

وانطلق موكب تشييع الشهيد غيث رفيق يامين من مستشفى رفيديا الحكومي الى دوار الشهداء للصلاة عليه.

وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت فجر اليوم استشهاد الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما)، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، في منطقة قبر يوسف بنابلس.

وكان الفتى يامين قد أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وبحسب مصادر تربوية، فان الشهيد يامين هو احد طلاب الصف العاشر من مدرسة ذكور عبد الحميد السايح.

يتبع..