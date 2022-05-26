رغم ارتفاع الدولار .. العمل بغزة تنشر توضيحاً بشأن صرف المنحة القطرية بمبلغ 310 شيكل

غزة/ سما /

نشر وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، إيهاب الغصين، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن صرف اللجنة القطرية لإعمار غزة، المنحة للأسر الفقيرة بمبلغ 310 شيكل.

وقال الغصين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم تثبيت سعر صرف الدولار بقيمة 310 شيكل.

وأضاف: "فرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين، حيث سيتم الصرف هذا الشهر لعدد أكثر من 103 ألف مستفيد".

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مايو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 26/05/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.