رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر وقوع 12 إصابة في برقة وجنين والخليل نتيجة اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال.

كما تناولت الصحف، تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأنه يتطلع لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس: نتطلع لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين

-اشتية يطالب هولندا وأوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين

-الشيخ: طالبنا الإدارة الأميركية برفع منظمة التحرير عن "قوائم الإرهاب"

-"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن "جيش الاحتلال" استهدف شيرين أبو عاقلة

-الرئيس يهاتف السفير أنور عبد الهادي معزيا بوفاة ابن شقيقه

-إصابة 12 مواطنا في برقة وجنين والخليل نتيجة اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال

-حملة في أميركا لوقف هدم منازل سكان مسافر يطا

-الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل

-"ضرائب حماس" على منتجات الضفة يثير غضب الغزيين

-مخيم جنين وخيارات الاحتلال العسكرية.. بين مخاطر العدوان الشامل وحرب الاستنزاف

-حي "بئر النعجة".. دمرته طائرات الاحتلال وتسعى حماس لتهجير سكانه

-عام على رحيل هاني عامر.. و"دولته" ما زالت صامدة

"الأيام":

-إصابات جراء هجوم للمستوطنين على برقة وخان اللبن

-الاحتلال يهدم مسجدا قيد الإنشاء ومنشأتين زراعيتين

-إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال في محيط "مقام يوسف"

-أميركا: مقتل 14 طفلاً ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

-تحقيقات لـ «سي إن إن» و «أسوشييتد برس» الأميركيتين: شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي

-الرئيس يستقبل أوغلو ورئيسة البرلمان الأوروبي: نتطلع لخلق أفق سياسي ينهي الاحتلال

-الشيخ: طالبنا واشنطن برفع المنظمة عن "قوائم الإرهاب"

-غانتس: "مسيرة الأعلام" للمستوطنين بالقدس ستجرى في مسارها

-مصدر لـ"الايـام": الوسـطـاء نقلـوا للفصائل تطمينات بشـأن "مسيرة الأعـلام" بالقدس

-"كهرباء إسرائيل" تقطع التيار عن أجزاء من رام الله والبيرة

-مصدر دبلوماسي: بايدن يزور السعودية نهاية حزيران وقمـة خليجية أميركية "متوقعة" بجدة

-رفح: بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين وتعتقل اثنين وتصادر قارباً

-هدم المنازل في بلدة سلوان.. فصل جديد من النكبة والتهجير

-فنانة ناجية من قصف إسرائيلي تجسد بريشتها المعاناة التي تعيشها بعـد فقـدان أفراد عائلتها

"القدس":

-هدم مسجد ومنشأتين ومسكن واعتداءات وإصابات في الضفة

-"أسوشييتدبرس": الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة إسرائيلية

-الرئيس يستقبل وزير الخارجية التركي ويؤكد: نتطلع لأفق سياسي ينهي الاحتلال

-حملة في أميركا لوقف هدم منازل سكان مسافر يطا

-"كهرباء إسرائيل" تقطع التيار عن أجزاء من رام الله

-السلطة تطالب واشنطن برفع المنظمة عن قوائم الإرهاب

-روسيا مصممة على تحقيق أهدافها في دونباس مع دخول الحرب شهرها الرابع

-أكاديميون وحقوقيون يطالبون بفرض عقوبات دولية على الاحتلال

-لقاح "جينوس" ... عصفور في يد العالم لمواجهة "جدري القرود"