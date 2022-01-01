  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية بعد مغادرة بايدن للمنطقة

الأربعاء 25 مايو 2022 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية بعد مغادرة بايدن للمنطقة



وكالات

ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي ، وذلك بعد ساعات فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة في أعقاب رحلة وافق خلالها على تعزيز الإجراءات لردع الدولة المسلحة نوويا.


وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة تم إطلاقها من مسافة تقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.


كما أبلغ خفر السواحل الياباني عن عمليتي إطلاق على الأقل، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الصواريخ سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان بعد رحلته الأولى إلى آسيا كرئيس.


وفي سول، وافق بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في مطلع الأسبوع على إجراء تدريبات عسكرية أكبر ونشر المزيد من الأصول الاستراتيجية الأمريكية إذا لزم الأمر لردع كوريا الشمالية عن تكثيف اختبارات الأسلحة.


لكنهما عرضا أيضا إرسال لقاحات كوفيد-19 إلى كوريا الشمالية في الوقت الذي تجد فيه الدولة المعزولة صعوبة في احتواء أول انتشار مؤكد له، ودعوا بيونغ يانغ إلى العودة إلى الدبلوماسية.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: نسير بعيون مفتوحة نحو "حارس الأسوار 2" ولا راشد مسؤول يوقف الكارثة

"مبعوث كيم" مطلوب لدى واشنطن.. ويرد بـ"ساندوتش فلافل..أنا في القدس"

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بحماس

واللا العبري: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي..صورة

وزير الخارجية السعودي: موقفنا من التطبيع مع "اسرائيل" لم يتغير وهذه أولويتنا الآن..

مقتل 14 طفلا وأستاذ في هجوم مسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المقاومة رفعت درجة تأهبها إلى القصوى وهذه رسالتها الأخيرة بشأن مسيرة الاعلام

12188765602283023240248312653183

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

أول تعليق من حماس على فرض أمريكا عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بالحركة

20220524100200 (1)

واللا العبري: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

628d2af6423604607e3c0320

"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي..صورة

الاتصالات الفلسطينية