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مقتل 14 طفلا وأستاذ في هجوم مسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية

الأربعاء 25 مايو 2022 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 14 طفلا وأستاذ في هجوم مسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية



تكساس/سما/

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 14 طفلا وأستاذا في هجوم نفذه مسلح داخل مدرسة في الولاية، مشيرة إلى مقتل المنفذ.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن "14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط وقع في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي".

وأشار إلى أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.

وأفادت شبكة ABC News نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن المنفذ قتل.

وأشار المركز الوطني الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب أنه في الوقت الحالي لا يعتقد أن "هناك خلفيات إرهابية واضحة" وراء الحادث.

#طفل #ولاية تكساس

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