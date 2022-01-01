  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأحمد يطلع السفير الروسي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

الثلاثاء 24 مايو 2022 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يطلع السفير الروسي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية



رام الله/سما/

 وضع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الروسي لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، في صورة الأوضاع السياسية في الساحة الفلسطينية وخاصة صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المستوطنين واقتحاماتهم واعتداءاتهم على المسجد الأقصى وأحياء القدس بحماية جيش الاحتلال واستعداداتهم لما يسمى بمسيرة الأعلام داخل أحياء القدس الشرقية، وما تشكله من استفزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني.

كما أطلع الأحمد، السفير الروسي لدى استقباله في مدينة رام الله، على أعمال التوسع الإستيطاني التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في مختلف انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وهدم منازل المواطنين في القدس والخليل ومساجد يطا والأغوار وسلفيت وشمال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال وأعمال القتل والتدمير التي يقوم بها وخاصة في جنين ومخيمها وبلداتها و قراها.

وأكد السفير الروسي الدعم الكامل من قبل روسيا لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره بنفسه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية التي اكدت على ذلك، و على عدم شرعية الإستيطان التوسعي.

كما أكد السفير الروسي دعم روسيا الإتحادية واستعدادها في المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وفق البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

#عزام الاحمد #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

انخفاض في سعر صرف الدولار

هآرتس: نسير بعيون مفتوحة نحو "حارس الأسوار 2" ولا راشد مسؤول يوقف الكارثة

"مبعوث كيم" مطلوب لدى واشنطن.. ويرد بـ"ساندوتش فلافل..أنا في القدس"

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بحماس

وزير الخارجية السعودي: موقفنا من التطبيع مع "اسرائيل" لم يتغير وهذه أولويتنا الآن..

الأخبار الرئيسية

20220524100200 (1)

واللا العبري: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

628d2af6423604607e3c0320

"سي إن إن": تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي..صورة

"إسرائيل" تبعث رسالة لحماس..هذا ما جاء فيها

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

92934cd4-2ed8-4362-a9cf-e4e24d853a21 (1)

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير الخارجية التركي

الاتصالات الفلسطينية