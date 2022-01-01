اشتية يطالب هولندا وأوروبا الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، هولندا وأوروبا الاعتراف بدولة فلسطين، للحفاظ على حل الدولتين في ظل كافة المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتدميره.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد المنتدى الإقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وشدد اشتية على أهمية وجود تحرك أوروبي جاد لملء الفراغ السياسي، وإعادة احياء العملية السياسية والسلام، لتحقيق حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض، وإعطاء رسالة أمل للشعب الفلسطيني في حقه بالخلاص من الاحتلال والعيش في دولته المستقلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين مهم في هذا الوقت، في ظل تجاهل إسرائيل للاتفاقيات الموقّعة معها، وتعزيز الاستيطان من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المزيد من المستوطنات.

وبحث اشتية مع روته سبل تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز برامج التعاون والدعم الهولندي المقدم لفلسطين في العديد من المجالات.

وحضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير الفلسطيني لدى سويسرا إبراهيم خريشي.