  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يطالب هولندا وأوروبا الاعتراف بدولة فلسطين

الثلاثاء 24 مايو 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب هولندا وأوروبا الاعتراف بدولة فلسطين



رام الله/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، هولندا وأوروبا الاعتراف بدولة فلسطين، للحفاظ على حل الدولتين في ظل كافة المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتدميره.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد المنتدى الإقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وشدد اشتية على أهمية وجود تحرك أوروبي جاد لملء الفراغ السياسي، وإعادة احياء العملية السياسية والسلام، لتحقيق حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض، وإعطاء رسالة أمل للشعب الفلسطيني في حقه بالخلاص من الاحتلال والعيش في دولته المستقلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين مهم في هذا الوقت، في ظل تجاهل إسرائيل للاتفاقيات الموقّعة معها، وتعزيز الاستيطان من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المزيد من المستوطنات.

وبحث اشتية مع روته سبل تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز برامج التعاون والدعم الهولندي المقدم لفلسطين في العديد من المجالات.

وحضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير الفلسطيني لدى سويسرا  إبراهيم خريشي.

#رئيس الوزراء محمد اشتية #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

انخفاض في سعر صرف الدولار

هآرتس: نسير بعيون مفتوحة نحو "حارس الأسوار 2" ولا راشد مسؤول يوقف الكارثة

أول دولة عربية تعلن رصد 3 إصابات بجدري القرود

"مبعوث كيم" مطلوب لدى واشنطن.. ويرد بـ"ساندوتش فلافل..أنا في القدس"

وزير الخارجية السعودي: موقفنا من التطبيع مع "اسرائيل" لم يتغير وهذه أولويتنا الآن..

بكين تهدد واشنطن بدفع ثمن "لا يطاق" لموقفها من تايوان

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تبعث رسالة لحماس..هذا ما جاء فيها

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

92934cd4-2ed8-4362-a9cf-e4e24d853a21 (1)

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير الخارجية التركي

1635524474985703500 (1)

هآرتس: لهذا ترفض "اسرائيل" الكشف عن الوثائق المتعلقة بمذبحة كفر قاسم

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم صلتهم بحماس

الاتصالات الفلسطينية